Rus devlet televizyonunu hackleyip Ukrayna’dan savaş görüntüleri yayınladı

Dünyanın en büyük hacker grubu olarak tanınan Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackledi. Rusya 24, Kanal 1 ve Moskova 24'ü hackleyen ekip, Ukrayna’daki savaş görüntülerini yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, dünyanın en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous’un savaş görüntülerini yayınlamak için Rus devlet televizyonunu hack’lediği iddia edildi.

Hacker grubu, işgal sırasında yaşanan gerçekleri göstermek için Rusya 24, Kanal 1 ve Moskova 24’ü hedeflediklerini söyledi.

Rusya’da, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle televizyonlarda işgal ‘özel bir askeri operasyon’ olarak nitelendiriliyor ve bunun ‘barışı koruma tatbikatı’ olduğu öne sürülüyor.

‘NATO’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE İÇ SAVAŞ’

Kremlin propaganda kanalları, bunun Batı’nın teşvik ettiği Nazi milliyetçilerinin ve NATO’nun öncülüğünde Ukrayna’da patlak veren bir iç savaş olduğunu iddia ediyor…

Ancak Anonymous, iddiaya göre Pazar günü, devlet televizyonlarını hack’leyerek Ruslara savaşın gerçekliğini gösterdi. Anonymous ayrıca Rusya’da yayın yapan Wink ve Ivi’yi de hedef aldı.

Rus televizyonunda yayınlanan görüntülerin bir kısmında ‘Ruslar savaşa karşıdır’ mesajı yer aldı ve onları işgale karşı çıkmaya çağırdı. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi.

Geçen hafta, bilgisayar korsanları Rusya’nın uzay ajansını kapattığını ve böylece Putin’in ‘artık casus uydular üzerinde kontrol sahibi olmadığını’ da iddia etti.

İlginizi Çekebilir Üst düzey İngiliz general: Putin savaşı kaybedebilir

İlginizi Çekebilir Rusya, dost olmayan ülkeler listesine birçok ülkeyi ekledi

İlginizi Çekebilir Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor