Rus devlet TV’sinde isyan ettiler: Savaş utanç verici boyutta

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 76 gündür devam ederken, Moskova yanlısı gazeteciler ve uzmanlar bile savaşın gidişatını eleştirmeye başladı.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakınlığıyla bilinen gazeteciler ve uzmanlar da savaşın gidişatı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı.

Rus devlet televizyonunda önceki gün yayınlanan programda Putin’e yakınlığıyla bilinen Vladimir Solovyov, cephede desteğin çok yavaş ilerlediğini söyledi. Solovyov, “Silahların ve mühimmatların askerlere ulaşma süresi utanç verici derecede uzun” dedi.

Öte yandan savaş stratejileri uzmanı Mikhail Khodaryonok ise, Rus askerlerine gönderilen silahların eski teknolojiye sahip olduğunu belirtti. Khodaryonok, “Yedek asker sıkıntısı yaşandığı için yeni birlikler oluşturulamıyor” yorumunu yaptı.

Rusya devlet televizyonunda yayınlanan oturumda Kremlin’in hamlelerine her fırsatta destek veren “savaş muhabiri” Aleksandr Sladkov ise, “Kumandalar utanç verici bir şekilde kararsız kalıyorlar. Rus ordusu Ukrayna güçlerine karşı sayısal avantaja sahip değil. Ukraynalılarla birebir savaşıyorlar” dedi.

Öte yandan Solovyov, Rus askerlerine yeterli sayıda drone gönderilmediği de belirtilirken, “Çok az İHA’mız var ve olanların gönderilmesi de çok uzun sürüyor. Ukrayna’ya gümrük üzerinden göndermek daha hızlı olur. Askerlerimize silah göndermek imkansıza yakın gibi. Bunu çok sık dile getirdik” dedi.

Kremlin yönetimi, devlet televizyonunda yayınlanan açık oturum sonrasında bir açıklama yapmadı.

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