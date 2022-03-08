Rus elçiliğinin bulunduğu sokağa “Özgür Ukrayna” ismi verildi

Tiran Belediye Başkanı Veliaj, Rus elçilik personelinin resmi yazışmalarda “Özgür Ukrayna Sokağı” adresini kullanmak zorunda kalacağını ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgaline dünyadan tepki yağarken Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Rus temsilciliklerin bulunduğu sokağa “Özgür Ukrayna” adı verildi.

Tiran Kent Konseyi, dün düzenlenen oylamada sokağın adının “Özgür Ukrayna olarak değiştirilmesini oybirliğiyle onayladı. Sokağın adı, daha önce ülkenin ulusal kahramanlarından biri olan Donika Kastrioti'nin adını taşıyordu.

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, sokağın yeni isminin Rusya Büyükelçiliği'nde ve diğer temsilciliklerde çalışan Ruslar için “bir hatırlatıcı” olacağını ifade etti.

Veliaj, Rus elçilik personelinin resmi yazışmalarda “Özgür Ukrayna Sokağı” adresini kullanmak zorunda kalacağını ifade etti.

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