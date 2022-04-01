Rus güçleri, Kiev yakınlarındaki havaalanını terk etti

Rus birlikleri, dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipi "Mriya" adlı uçağın vurulduğu Gostomel'deki havaalanından çekildi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısında yer alan Gostomel’de 27 Şubat’ta Rus birliklerinin hedef aldığı ve çatışmaların yaşandığı havaalanının son hali görüntülendi.

Havadan kaydedilen görüntülerde Rus güçlerinin havaalanını terk ettiği görüldü. Kiev bölge valisi de Telegram’dan yaptığı paylaşımda, “Farklı Rus konvoylarının hareketini gözlemliyoruz. Bazı Rus askerleri Belarus sınırına doğru ilerliyor” ifadelerini kullanarak Rus kuvvetlerinin Gostomel’i terk ettiğini aktardı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile 29 Mart’ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, “Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi” ifadelerini kullanmıştı.

Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, Batılı ülkelerin istihbarat servisleri tarafından “büyük bir strateji değişikliği” olarak görülüyor.

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