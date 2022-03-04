Rus halkı, yaptırım kararı sonrası kapanacağını açıklayan mağazalara akın etti

Batının Rusya'ya yönelik başlattığı ekonomik yaptırımlar ülkede milyonlarca kişiyi etkilemeye şimdiden başladı. İsveçli mobilya devi IKEA'nın Rus pazarından çıktığını açıklamasının ardından, halk mağazaya akın ederken, uzun kuyruklar oluştu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ABD ve AB başta olmak üzere Batı bloğu Moskova hükümetine yönelik yaptırımları sertleştirirken, küresel şirketler 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra akın ettikleri Rusya pazarından bir bir çekilme kararı almaya başladı.

BP, Shell, Exxon gibi enerji şirketleri, Daimler, Toyota, Ford gibi otomotiv devleri ve Nike, H&M, IKEA, Adidas, Disney gibi pek çok farklı sektörden şirket ülkedeki operasyonlarını sonlandırma kararı aldı.

Karar sonrası, Rus halkı, kapatılacak markalara akın ederken, IKEA’da uzun kuyruklar oluştu.

Rusya’daki IKEA depolarında çekilen fotoğraflar, kepenkler süresiz olarak kapatılmadan önce umutsuzca ürünlerini satın almaya çalışan insanları da ortaya koydu. ‘

İsveçli mobilya devi IKEA dün, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Şirket sözcüsü bugün yaptığı açıklamada “Savaşın şimdiden büyük bir insan etkisi var. Ayrıca tedarik zinciri ve ticaret koşullarında ciddi aksamalara neden oluyor. Tüm bu nedenlerden dolayı şirket grupları, Rusya'daki IKEA operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı” denildi.

Bu kararın ülkedeki 15 bin IKEA çalışanını da etkileyeceği belirtilirken, ‘şirket grupların istihdam ve gelir istikrarını güvence altına alacak ve bölgedeki onlara ve ailelerine destek sağlayacak.’ ifadeleri kullanıldı.

IKEA, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden dokuz yıl sonra, 2000 yılında Rusya’da ilk mağazasını açtı ve ülkedeki en büyük Batılı şirketlerden biri haline geldi.

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