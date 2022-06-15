Rus muhalif Navalny kayboldu iddiası ortalığı karıştırdı

Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin başka bir hapishaneye transferinin gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Rus basını, bu transferin başarıyla gerçekleştirildiğini duyururken, Navalny'nin avukatı ve sözcüsünden farklı açıklamalar geldi. Navalny'nin kayıp olduğu iddia edildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 4’üncü aya girilirken, Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny ile ilgili inanılmaz iddialar gündemde.

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny, cezasını çekmekte olduğu hapishaneden daha yüksek güvenlikli bir hapishaneye taşındığı açıklanmıştı. Ancak avukatına ve yakın arkadaşlarına göre, Navalny’nin nakledileceği cezaeviyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Navalny’nin avukatı, “Alexej ortadan kayboldu, nerede olduğuna dair hiçbir bilgi yok” dedi. Pokrov’daki esir kampında muhalefet liderinin nereye nakledildiği hakkında herhangi bir bilgi verilmediği belirtildi.

Navalny’nin sözcülerinden Kira Jarmysch, “Tehlikede,” dedi. Ağustos 2020’de Navalny’ye yapılan zehirli saldırıya atıfta bulunarak, acımasız hapishane sisteminde öldürülebileceğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS’ın bölgesel kamu gözetim komisyonu başkanı Sergey Yazhan’a atıfta bulunarak yaptığı açıklamaya göre, hapisteki politikacı Aleksey Navalny, Vladimir Bölgesi’ndeki Melekhovo’da maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildi. Ancak Navalny’nin sözcüsü Kira Yarmysh, Twitter’da basında çıkan haberlere rağmen Navalny’nin ekibinin Melekhovo’ya transferine dair onay almadığını söyledi.

Navalny’nin Avukatı Olga Mikhailova CNN’e verdiği demeçte, “Yeni ceza davasındaki kararı yürürlüğe girdiğinde maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildi, ancak hangisi olduğunu bilmiyoruz.Tam olarak nerede olduğu, bizim için bilinmiyor” dedi. Mikhailova, “Onu aramaya devam edeceğiz” diye sözlerine ekledi.

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