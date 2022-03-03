Rus okullarında çocuklara ‘işgal eğitimi’

Rusya'daki eğitimlerde, çocuklara "Ukrayna’daki özgürleştirme savaşının Rusya açısından neden gerekli olduğu, NATO’nun ülke için nasıl bir tehdit yarattığı, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk halklarını savunmasının önemi” anlatılacak.

Sozcu.com.tr

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Rusya Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki okullarda çocuklara “savaş eğitimi” verileceğini duyurdu.

Televizyondan da yayınlanacak eğitimde, çocuklara “Ukrayna'daki özgürleştirme savaşının Rusya açısından neden gerekli olduğu, NATO'nun ülke için nasıl bir tehdit yarattığı, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk halklarını savunmasının önemi” anlatılacak.

Eğitim Bakanlığı'nın Facebook'ta yaptığı açıklamada, çocuklara “gerçekle yalanı birbirinden nasıl ayıracaklarının” da aktarılacağı belirtildi. Ukrayna'daki Rus müdahalesinin “kurtarma görevi” olarak nitelendirildiği eğitimde, son günlerde internet medyasında paylaşılan fotoğraflar ve videolar da yer alacak.

“ÖĞRENCİLERE SAVAŞ PROPAGANDASI”

BBC'nin haberine göre, Rus hükümeti öğretmenleri “Rusya'nın Ukrayna'nın işgalini haklı göstermeye yönelik resmi söylemini öğretmeye” zorlayacak. Bugün yayınlanacak eğitim videosu, öğrenciler için zorunlu olacak.

Ayrıca Rusya'nın savaşla ilgili propagandasını içeren broşürler de okullarda çocuklara dağıtılacak. Belgelerde Ukrayna'nın 2014'ten bu yana “bir kukla rejimle yönetildiği” ve ülkenin doğusunda soykırım yapıldığı öne sürülüyor.

Ukrayna'daki Rus saldırıları şiddetini artırarak sürerken Rusya Ukrayna'yı işgal etmediğini savunuyor.

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