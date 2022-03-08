Rusya-Ukrayna savaşı… Rus oligarkın talimatı: Bir an önce Türkiye’ye gidin

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD medyası batı dünyasının Rus oligarklara uyguladığı yaptırımların detaylarını ortaya döktü... Wall Street Journal, Putin'e en yakın isimlerden olan Igor Sechin'in Fransa'daki yatına el konmaması için, "Türkiye'ye gidin" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Batı dünyası Rusya’ya ve Ruslara yaptırım uygulamaya devam ederken, bazı Rus oligarkların bu kısıtlama ve yaptırımları alt etmek için Türkiye formülünü uygulamaya çalıştığı ortaya çıktı…

İddiayı ortaya atan ise ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Wall Street Journal. Dünyanın en saygın gazetelerinden biri olan Wall Street Journal, son dönemde yaptırımlarla birlikte Avrupa sularındaki Rus oligarklara ait gemi ve uçaklara el konulduğunu yazarken, Putin’in en güvendiği isimlerden olan Rus milyarder Igor Sechin’in ise bu yaptırımı Türkiye aracılığıyla delmeye çalıştığını ortaya çıkardı.

Sechin’in Fransa’da demirleyen lüks yatını kurtarmak için yaptırımdan kısa bir süre sonra lüks gemisinin kaptanına talimat verdiği belirlendi. Sechin’in kaptanına “Bir an önce Türkiye’ye gidin” talimatını verdiği aktarıldı.

“Rusya’nın Darth Vader’ı” olarak da bilinen ve ülkenin en zengin isimlerinden biri olan Sechin’in bu talimatına rağmen Fransız yetkililer gemiyi ele geçirdi.

Operasyonu yöneten Eric Salles, Wall Street Journal’a verdiği demeçte, “Gemi Fransız kasabası La Ciotat’ta tamir sürecindeydi fakat ekiplerimiz bölgeye gittiğinde geminin demir almaya hazırlandığını gördük” dedi. Rus devleti kontrolündeki Rosneft’in CEO’su Sechin’in kaptanını sorguya aldıklarını belirten Salles, “Kaptan bizim ekibimizdeki arkadaşlarımıza olabildiği kadar hızlıca Türkiye’ye gitmeleri yönünde talimat aldıklarını söyledi” ifadesini kullandı.

Yetkililer gemiye el konulduğunu ve 7/24 gözetim altında tutulduğuna da dikkat çekti.

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