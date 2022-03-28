Rus ordusu Lutsk’ta petrol deposunu vurdu

Ukrayna’nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne bölgelerini de roketle vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her gün daha fazla roket atılıyor. Mariupol bombardıman altında. Lutsk, Harkov, Jitomir, Rivne vuruldu. Rusların başka konuştuğu dil ve insanlığı yok. Sadece roketler ve bombalar. Bu Avrupa'nın hoşuna gidiyor mu?” ifadelerini kullandı.

RUS ORDUSU LUTSK'TA PETROL DEPOSUNU VURDU

Rus ordusunun Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrini hedef alarak Lutsk kentinde bulunan bir petrol deposunu vurdu.

Patlamaları doğrulayan Volinskaya Valisi Yuriy Pogulyayko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bölgemizde patlamalar meydana geldi. Roketler petrol deposunu hedef aldı. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor. Sığınaklarda kalın” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Zelenskiy'nin röportajına yasak geldi! 'Cesetleri kentten çıkarmak mümkün değil'

İlginizi Çekebilir Putin tanıma kararı almıştı! Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyorlar