“Rus ordusu, Ukrayna’da köy lideri ve ailesini katletti”

Ukrayna’da Rus ordusunun geri çekildiği Kiev’in batısındaki Motizin köyünün lideri Olga Sukhenko, eşi ve oğlunun cansız bedenleri bir toplu mezarda bulundu. Görgü tanıkları, geçen ay kaçırılan ailenin Rus birlikleriyle işbirliğini reddettiği için işkenceyle katledildiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Kiev'in 45 kilometre batısında yer alan Motizin köyü lideri Olga Sukhenko, eşi ve oğlunun cansız bedenleri başlarından vurulmuş halde tam olarak kapatılmamış bir toplu mezarda bulundu.

Bölgede incelemelerde bulunan Ukraynalı yetkililer, Motizin köyünün lideri olan Sukhenko ve ailesinin bir toplu mezarda toprağa yarı gömülmüş cansız bedenlerinin fotoğraflarını paylaştı. Üç kişilik ailenin Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Görgü tanıkları da, ailenin Rus birlikleriyle işbirliğini reddettiği için katledildiğini söyledi.

“UKRAYNA ORDUSUYLA İŞBİRLİĞİ YAPTIKLARINDAN ŞÜPHELENDİLER”

Olga Sukhenko'nun kollarında ve parmaklarında kırıklar olması dikkat çekti. Bölgedeki Reuters muhabiri de, cesetlerin ormanlık bir alanda gömülü olduğunu, bir erkek cesedininse elleri bağlanmış halde bir kuyuya atıldığını aktardı. Başka cansız bedenlerin de bulunduğu toplu mezarın, Rus askerlerinin köyde kullandığı alanın hemen yanında bulunduğu kaydedildi.

Reuters'a konuşan Ukraynalı bir yetkili, Olga Sukhenko, eşi İgor Sukhenko ve 25 yaşındaki oğulları Oleksandır'ın işkenceyle öldürüldüğünü belirtti. Yetkili “Rus işgalciler buradaydı ve tüm aileyi katlettiler. Ukrayna ordusuyla işbirliği yaptıklarından şüpheleniyorlardı” dedi.

“23 MART’TA KAÇIRILDILAR”

Ailenin oğlu Oleksandır'ın kız arkadaşı olduğunu söyleyen Daria Belenitsyna da, Rus güçlerinin aileyi 23 Mart'ta esir aldığını anlattı. İgor isimli bir başka köy sakini de, ilk başta ailenin esir değişimi için kaçırıldığını düşündüklerini belirterek “O delikte yatıyorlar. Çok iyi insanlardır” dedi.

Reuters haber ajansı, bu bilgilerin bağımsız olarak doğrulanamadığını bildirdi. Rus yetkililer, katliam iddiaları nedeniyle gündeme oturan Bucha ve diğer bölgelerde sivillere zarar verilmediğini savunuyor ve Ukrayna'yı kurmaca görüntülerle provokasyon yapmakla suçluyor.

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