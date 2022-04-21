Rus ordusunun ucuz silahları ortaya çıktı: Pet şişe ve oyun kumandası kullanmışlar

Yaklaşık 2 aydır savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı... Ukrayna ordusu ele geçirilen Rus İHA'larını (insansız hava aracı/Drone) kamuoyuna gösterdi. Cihazlarda pet şişe, oyun konsolu kumandası ve sıradan bir kamera olduğu görüldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 50 günü aşkın bir süredir devam ederken, Rus ordusunun kullandığı ve Ukrayna güçlerinin ele geçirdiği askeri silah, İHA ve mühimmatın hâli ise gözler önüne serildi.

Ukrayna’da beklediği hızlı zaferi elde edemeyen ve savaşı Ukrayna’nın doğusuna kaydıran Rusya’nın kullandığı teknolojik alet ve ekipmanların aslında çok ilkel bir altyapısı olduğu ortaya çıktı.

OYUN KONSOLU BAĞLAR GİBİ…

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videolarda, Rusya’ya ait İHA’ların detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Görüntülerde insansız hava araçlarının bazı parçalarının pet şişeden yapıldığı ve bu araçları kullanmak için oyun konsollarında kullanılan kumandaların bağlandığı da tespit edildi.

Rus ordusunun bölgeyi havadan izlemek için kullandığı İHA’larda basit modifikasyonlar da yapıldığı görüldü. Bir İHA’nın tepesine teknoloji mağazalarında satılan kameraların seloteyp ile bağlandığı görülürken bu kameradaki video çekim düğmesinin de değiştirilmemesi için yapışkan bir madde ile kaplandığı görülüyor.

Kiev yönetimi tarafından paylaşılan görüntülerde, kameranın 2015 yılında piyasaya çıktığı görülürken, İHA’nın akaryakıtının ise cihazın altındaki plastik bir şişe aracılığıyla doldurulduğu görülüyor.

Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi de Rus İHA’larının kontrol edilebilmesi için oyun konsollarında kullanılan ucuz kumandaların kullanıldığına dikkat çekti. Belarus TV kanalı VoenTV’de yayınlanan görüntüleri paylaşan The Sun, bu kumandaların da marketlerde satıldığını hatırlattı.

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