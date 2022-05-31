Rus polisi, adı ‘barış yanlısıyım’ anlamına gelen kişiyi gözaltına aldı

Rusya'da Azerbaycan uyruklu bir kişi, Rus polisine "Zamir" olarak kendini tanıtınca gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Rus polisi, Moskova'daki havalimanında bekleyen bir Azerbaycanlıyı, adı Rusça olarak “Barış yanlısıyım” anlamına geldiği için gözaltına adlı.

Rus gazeteci Yuri Shebelnikov'un aktardığı olayda, havaalanında yolcusunu bekleyen Zamir adlı Azerbaycan vatandaşı, kağıda “Ben Zamir” yazdı. Yolcusunu beklemeye başlayan Azerbaycan vatandaşı, Rus polisi tarafından havalimanında gözaltına alındı.

Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Yolcusunun kendisini kısa sürede görebilmesi için kağıda yazdığı “Ben Zamir”in, Rusça olarak “Ben barıştan yanayım” olarak algılandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Azerbaycan vatandaşı, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından serbest bırakıldı.

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