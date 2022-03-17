Rus saldırısı altındaki Mariupol şehrinin yüzde 90’ı yok oldu

Rus ordusunun saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı.

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor. Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi.

Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90'ı Ruslar tarafından yok edildi” dedi.

“DAHA FAZLA İNSANI TAHLİYE ETMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Şehirdeki son duruma yönelik konuşan Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko şu ifadeleri kullandı:

* İnsani yardım tırlarının Mariupol'e girmesi için son 5 günde her şeyi yaptık. Maalesef söz verilen ateşkes uygulanmadı. İnsanlar mermilerin ve bombaların altında şehri terk etti. İki gün içinde 6 bin 500 özel araç şehirden ayrıldı.

* Kimileri Zaporijya’ya kimileri Berdyansk şehrine gitti. Oralarda gerekli olan ilk yardımı alacaklar. İşgalcilerin drama tiyatrosundaki sığınağı vurmalarını hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Mariupol'den daha fazla insan tahliye etmek için her şeyi yapacağız.

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