Rus tanklarının önüne geçti: Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Rus işgalinin üçüncü gününde Ukrayna'da çekilen görüntüler, Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda dört Çin tankından oluşan bir sıranın önünde duran adamın "otoriter rejime karşı bir meydan okuma sembolü haline gelmiş fotoğrafını" anımsattı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde Ukraynalı bir adamın bir Rus askeri konvoyunu engellemeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görünüşe göre Ukraynalı bir adamın bir Rus askeri konvoyunu engellemeye çalıştığını gösteren bir video, Tiananmen Meydanı’ndaki “tankçı” ile karşılaştırmalar yapılarak internette viral hale geldi.

Ukraynalı askerler, 25 Şubat’ta Ukrayna’nın Lugansk bölgesinde ön cepheye doğru tanklara biniyor.

ÇİN’DE YAŞANANLARA BENZETİLDİ

Ukraynalı haber kuruluşu HB tarafından paylaşılan 30 saniyelik klip, Rus tanklarının önünde duran bir adamı gösteriyor. Araçlar onun etrafında dönmeye çalışırken, adam görünüşe göre ilerlemelerini engellemek için çaba sarf ediyor.

Video, Pekin’in Tiananmen Meydanı’nda dört Çin tankından oluşan bir sıranın önünde duran adamın fotoğrafını hatırlattı. Çin hükümetinin demokrasi yanlısı protestoları acımasızca bastırmasının ardından çekilen görüntü, otoriter rejime karşı bir meydan okuma sembolü haline gelmiş ve Time dergisinin tüm zamanların en etkili 100 fotoğrafından biri seçilmişti.

Serbest gazeteci Henry Langston, “İnanılmaz derecede cesur Ukraynalı, tıpkı Tiananmen Meydanı’ndaki ‘Tank Adam’ gibi vücuduyla bir Rus askeri konvoyunu durdurmaya çalışıyor” dedi.

Videonun nerede çekildiği henüz belli değil. Konvoyda 10’dan fazla araç olduğu ve Putin’in Z ordusundan olduğu öne sürüldü.

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