Rus vekilden kriz çıkaracak öneri: Savunma bakanlarından birini kaçıralım

Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nden bir milletvekilinin NATO’ya karşı canlı yayında yaptığı öneri şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Parlamentosu'nun önemli isimlerinden Oleg Morozov, dün akşam Rus televizyonunda katıldığı programda uluslararası alanda kriz çıkaracak bir açıklamaya imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'dan milletvekili olan ve yaklaşık 30 yıldır parlamentoda yer alan milletvekili Morozov, dün akşam devlet kanalı Rossiya-1'daki “60 Dakika” programına katıldı. Morozov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatının Rusya için büyük tehdit olduğunu belirterek Moskova'nın askeri amaçlarının gözden geçirmesi gerekebileceğini söyledi.

Rus vekil, bu tehdide karşı Türkiye dahil 30 üyeye sahip NATO ülkelerinden birinin savunma bakanının kaçırılmasını önerdi.

“KİEV’E GİDERKEN BİR SABAH MOSKOVA’DA UYANIR…”

Ukrayna'yı ziyaret edecek bir NATO ülkesi savunma bakanının Moskova'ya kaçırılabileceği ve Ukrayna'ya verilen silahlarla ilgili sorgulanabileceği fikrini ortaya atan Morozov, “Bu fantastik bir plan olabilir… Yakın zamanda bir aşamada, bir NATO ülkesinden bir savaş bakanı trenle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le görüşmek için Kiev'e gider. Ama oraya ulaşamayabilir ve bir sabah Moskova'da uyanır” dedi.

Rus vekil, sunucunun gülerek “Yani onları kaçıracak mıyız?” sorusuna “Evet. Böylece kimlerin ne konuda ne gibi emirler verdiğini, kimlerin nelerden sorumlu olduğunu öğreniriz. Bu o kadar hayali bir şey de değil. Dünyada artık yeni kurallar var. Kiev'de toplanan tüm o savaş bakanları biraz da Moskova'da uyanmanın nasıl bir şey olacağını düşünmeli” yanıtını verdi.

Rus işgali sonrasında bugüne kadar Kiev'i ziyaret eden isimler arasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin dahil çok sayıda Batılı yetkili de yer alıyordu.

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