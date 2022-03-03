Rus zenginler lüks saatlere ve mücevhere koştu: Para değer kaybedebilir ama saat kaybetmez

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rus zenginlerin lüks saat, mücevher ve giyim markalarını adeta yağmaladığını aktardı. Rusların, "Paralarımız ve hisseler değer kaybedebilir ama mücevher ve takılar, saatler ve lüks tüketim zamanla değerini artırır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın farklı bölgelerden işgal ettiği Ukrayna’da halk gıdaya, sıcak sığınaklara ve suya erişimde sıkıntı yaşarken Rusya’da da başka bir acele ve panik yaşanıyor…

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla birlikte rublenin değer kaybetmesi ve borsanın da çakılmasıyla birlikte zengin Rusların malvarlıklarını kaybetmemek için lüks mücevherat ve saatlere akın ettiğini yazdı.

Bloomberg’e konuşan yetkililer son günlerde satışların katlandığını söylerken Bulgari markasının CEO’su Jean-Christopher Babin, “Son günlerde bir artış yaşanıyor. Mücevher güvenli yatırım” yorumunu yaptı.

Rusya’nın hamleleri üzerine Apple, Nike gibi markalarla birlikte BP, Shell ve Exxon Mobil’in ülkeden çıktığı belirtilirken ülkedeki lüks tüketim markalarının ise halen hizmet verdiği kaydedildi.

“SİYASETLE İLGİLENMİYORUZ”

Bloomberg, Omega, Cartier ve Rolex gibi markaların da hizmet vermeye devam ettiğine dikkat çekilirken Babin, “Biz Rus halkı için buradayız ve siyasetle ilgilenmiyoruz. Gerilim ve belirsizliğin olduğu çok farklı ülkelerde hizmet veriyoruz” ifadesini kullandı.

Bloomberg, “Altında olduğu gibi lüks saatler ve mücevherler değerini koruyabiliyor ya da kriz zamanlarında değerini artırabiliyor. Popüler saatler ikinci elde perakende fiyatının 3 ya da 4 katına kadar satılabiliyor” yorumunu yaptı.

Öte yandan Rusya genelinde alım gücünün düşük olduğunu yazan Bloomberg, sadece az sayıda milyarder oligarkın bu tür satın alımlar yaptığına da dikkat çekti. Richemont, Rolex, Hermes, Louis Vuitton gibi markalar ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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