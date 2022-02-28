Rus zırhlı aracına molotof atan Ukraynalı kadın kendini yaktı

Ukrayna’da Rus askeri aracına molotof atan Ukraynalı kadın yanlışlıkla kendini yaktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 5'inci gününde devam ederken, Ukrayna halkı Rus ordusuna direnmeyi sürdürüyor.

Rus ordusuna yönelik direnişte en çok tercih edilen molotof kokteyli az daha bir Ukraynalı direnişçiyi canından ediyordu.

Rus askeri konvoyuna seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı. Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı! BM 'ürpertici bir gelişme' diye duyurdu

İlginizi Çekebilir Ukrayna, Rus askerlerine 5 milyon ruble teklif etti