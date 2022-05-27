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Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti

Ukrayna işgalinin ardından birçok ülke Rusya’ya yaptırımlar uygularken, Rusya’dan da misilleme yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nin Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, Hırvatistan’ın Ukrayna’daki savaş suçlarıyla ilgili Rusya’ya yönelttiği suçlamalar nedeniyle 5 Hırvat diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiği bildirildi.

Hırvatistan, geçen ay 24 Rus büyükelçilik personeline Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bölgedeki acımasız saldırganlığı nedeniyle ülkeyi terk etmelerini söylemişti.

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