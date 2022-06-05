Rusya: Avrupa ülkelerinin Kiev’e gönderdiği tanklar imha edildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rus birlikleri, Avrupa ülkeleri tarafından Kiev'e gönderilen tankların imha edildiğini duyurdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus saldırılarının Kiev çevresinde yoğunlaştığını açıkladı. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus saldırılarının Kiev’in eteklerinde Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna’ya sağlanan tankları ve diğer zırhlı araçları imha ettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklaması, Ukrayna başkentinin pazar sabahı erken saatlerinde Rus birlikleri tarafından vurulmasının ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün yaptığı açıklamada, Batı'yı tehdit etmiş, ABD ve Batı'yı ‘Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlamaya devam ettiği sürece, Rusya'nın yeni hedefleri vuracağı konusunda' uyarmıştı.

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