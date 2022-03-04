Rusya bandıralı olan tüm gemilerin AB limanlarına girişi yasaklanabilir

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Avrupa Birliği'nin bir sonraki yaptırımları kapsamında Rusya bandıralı tüm gemilerin AB limanlarına girişinin yasaklanmasının söz konusu olabileceğini açıkladı.

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İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Avrupa Birliği’nin bir sonraki yaptırımları kapsamında Rusya bandıralı tüm gemilerin AB limanlarına girişinin yasaklanmasının söz konusu olabileceğini açıkladı.

Coveney ayrıca daha fazla Rus bankasının SWIFT sisteminden çıkarılmasının söz konusu olabileceğini de ifade etti.

Coveney İrlanda televizyonu RTE’ye yaptığı açıklamada “SWIFT sisteminden daha fazla Rus bankası çıkarılacak. Rus bayraklı tüm gemilerin AB limanlarına girmesinin yasaklanacağını düşünüyorum. Çelik, kereste, alüminyum ve muhtemelen kömür gibi diğer ithalatları da yasaklayacağımızı düşünüyorum” dedi.

AB Çarşamba günü yedi Rus bankasını SWIFT’den çıkardığını, ancak Rusya’nın en büyük bankası Sberbank SBER.MM ve Gazprombank dahil olmak üzere enerji ödemeleriyle ilgilenen bankaları dahil etmediğini açıklamıştı.

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