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Rusya: Bu sabah 600 Ukraynalı askeri öldürdük

Rusya, 24 Şubat'tan beri devam eden savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:48 - 05 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Rusya: Bu sabah 600 Ukraynalı askeri öldürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde yapılan bombardımanlarla 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri araç ve ekipmanın imha edildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Hava Kuvvetleri’nin füze saldırısı sonucu, Kirovograd yakınlarındaki Kanatovo askeri havaalanındaki askeri ekipmanlar, Mıkolayiv’deki bir mühimmat deposu ve Zhovtnevoe yakınlarındaki yakıt depolama tesisi imha edildi” denildi.

Açıklamada 600 Ukraynalı milliyetçinin öldürülmesinin yanı sıra 61 adet silah ve askeri teçhizatın imha edildiği de kayıtlara geçti.

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