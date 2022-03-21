Rusya, dehşetin görüntülerini yayınladı, Batı’ya seslendi

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e bağlı Podilskyi ilçesinde füzeyle vurduğu alışveriş merkeziyle ilgili açıklamada bulundu, Batı medyasına çağrıda bulundu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus ordusunun 16 Mart'ta Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÖLÜ VE YARALI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Rus bombardımanın hedefi olan siviller neye uğradığını şaşırırken, patlamanın ardından kaçtıkları görüldü. Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.

RUSYA’DAN AVM AÇIKLAMASI

Öte yandan Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev'e bağlı Podilskyi ilçesine düzenlediği füze saldırısı ile bir alışveriş merkezini vurmuş, AVM'nin çevresindeki çok sayıda bina da hasar görüşmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu AVM'ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

“ÜS OLARAK KULLANIYORLARDI”

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Ukraynalı milliyetçiler, yerleşim yerlerinin ve sosyal tesislerin alanlarını topçu sistemlerini yerleştirmek ve Rus askerlerine yoğun ateş yakmak için canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda, yakındaki AVM'nin alanları, roket güdümlü mühimmatın depolanması ve çoklu fırlatma roket sistemlerinin yeniden yüklenmesi için büyük bir üs olarak kullanıldı” dedi.

“UZUN MENZİLLİ SİLAHLARLA İMHA EDİLDİ”

Rus istihbaratı tarafından söz konusu AVM'nin çoklu fırlatma roket sistemlerinin konumunun doğrulandığını aktaran Konaşenkov, “Roket güdümlü mühimmatlı bir deponun yerini tespit ettik. Güvenlik kamerası görüntüleri Ukrayna'ya ait çoklu roketatarın, roket ve füzelerin yeniden yüklenmesinden sonra Kiev’in eteklerinde bir AVM'ye girdiğini açıkça gösteriyor. 21 Mart gecesi, Ukrayna'ya ait çoklu roketatar bataryası ve mühimmatlar için bir depolama üssü olan boş bir AVM yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla imha edildi” denildi.

“BATI MEDYASININ DİKKATİNİ BİR KEZ DAHA ÇEKMEK İSTİYORUZ”

Özellikle Batı medyası tarafından AVM saldırısında sivillerin hedef alındığı yönündeki haberlere atıfta bulunan Konaşenkov, “Batı medyasının dikkatini bir kez daha çekmek istiyoruz. Kiev’in yerleşim bölgelerinde ve Ukrayna’nın diğer şehirlerindeki sivil nesnelerin, Kiev milliyetçi rejimi tarafından, topçu ve roket sistemleri için atış mevzileri olarak kullanıldığına dair kesin kanıtlar sunduk” dedi.

Saldırının ardından Ukrayna Devlet Acil Servisi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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