Rusya Devlet Televizyonu: 3’üncü Dünya Savaşı başladı

Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi Moskova'yı batırdığını açıklamasının ardından, Rus devlet televizyonundan '3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı' iddiası geldi.

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Rusya, dün Ukrayna’nın füze saldırısı sonrası Karadeniz’de batan Moskova gemisinin şokunu yaşarken, Rusya Devlet Televizyonu’nda çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Bir Rus devlet televizyonu sunucusu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki “özel harekatının” bu kadar uzun sürmesinin sebebinin Rusya’nın NATO’ya karşı Üçüncü Dünya Savaşı’na girmesi olduğunu söyledi.

Rus kanalı Rossiya 1’in sunucusu Olga Skabeyeva, son zamanlarda yaşanan ‘gerginliğin’ net bir şekilde 3. Dünya Savaşı olarak adlandırılabileceğini söylerken, “Biz kesinlikle NATO’nun kendisine karşı savaşıyoruz” dedi.

‘MUTLAK SAVAŞ NEDENİ’

Skabeyeva’ya Moskova’nın batışını ‘yüzde 100 mutlak bir savaş nedeni’ olarak nitelendiren Rus uzmanlar da destek olurken, Rusya’nın buna acil olarak karşılık vermesi gerektiği aktarıldı. Programın konukları ‘Rusya’nın Kiev’i yok etmesi gerektiğini’ de vurguladı.

Ayrı bir Rus devlet televizyonu programı Vremya Pokazhet’te de Rus propagandası sürdü. Programda Ukraynalıların kendi ülkelerinde Rus birliklerini görmekten mutluluk duydukları ve Rusların soykırım yaptığını düşünmedikleri de iddia edildi.

Ukrayna makamları, 13 Nisan'da Neptün füzesiyle Karadeniz’de Rusya’ya ait “Moskova” adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası’ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014’te Kırım’ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

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