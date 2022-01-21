Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna’ya saldırma planımız yok

Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilim dünyada kaygı yaratırken, tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik çabalar sürüyor. ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Cenevre’de bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planı olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yükselirken, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Antony Blinken ve Sergey Lavrov bugün Cenevre’de kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir planı olmadığını tekrarladıklarını, Ukrayna halkını asla tehdit etmediklerini ve tansiyonun düşmesini istediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'la Ukrayna konusunu görüşmeye her zaman hazır olduğunu kaydeden Lavrov, “Bu temasların ciddiyetle hazırlanması gerektiği açık” dedi.

ABD'ye sundukları güvenlik garantileriyle ilgili gelecek hafta yazılı yanıt almayı umduklarını ifade eden Lavrov, ABD'yle görüşmeleri sürdüreceklerini duyurdu.

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