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Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü

Rus birliklerinin Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
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Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi. Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk'te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

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