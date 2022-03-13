Rusya duyurdu: Ukrayna ile görüşmeler yarın devam edecek
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin şu anda gerçekleşmediğini ancak yarın devam edeceğini söyledi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovych’in Ukrayna ve Rusya’nın Pazar günü aktif olarak müzakereler yürüttüğünü ve kuşatma altındaki Mariupol kenti çevresindeki duruma özel bir odak noktası olduğunu söylemesinin ardından açıklama yaptı.
Reuters’ta yer alan habere göre Peskov, Rus basınına verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.