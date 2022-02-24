Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden yeni açıklama

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kızıl Meydan’a girişlerin kapatıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından, Rus istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, “Kızıl Meydan’a girişler engellenmiyor” denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği harekatın ardından Moskova ve sınır kentlerde güvenlik önlemleri artırılmaya devam ediyor.

Donbass ve Ukrayna sınırındaki kentler başta olmak üzere bölgede, sıkı önlemler alınırken okullarda da eğitimlere ara verildi.

Bölgede bulunan sağlık merkezlerinde de meydana gelebilecek yoğunluk ihtimaline karşı tedbir alındığı öğrenilirken Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kızıl Meydan'a ve çevresindeki alışveriş merkezlerinin boşaltıldığı yönündeki haberler yalanlanarak “Kızıl Meydan'a girişler engellenmiyor” denildi.

İlginizi Çekebilir Rusya Merkez Bankası: Finansal riskler için eylem planımız hazır

İlginizi Çekebilir Avrupa liderleri Rusya'ya karşı tek ağız

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da insanlık dramı yaşanıyor