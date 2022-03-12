Rusya: Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği ciddi sonuçlara yol açar

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Sergey Belyayev, bazı NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması konusunda özel çaba sarf ettiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Avrupa Dairesi Direktörü Sergey Belyayev, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmasının ciddi askeri-siyasi sonuçlara yol açacağını kaydetti.

Sputnik’in haberine göre Rus basınına konuşan Belyayev, “Finlandiya ve İsveç’in öncelikle askeri bir örgüt olan NATO’ya katılımının ciddi askeri-siyasi sonuçları olacağı, bunların bizim bu ülkelerle olan tüm ilişkileri yeniden değerlendirmemizi ve misilleme adımları atmamızı gerektireceği aşikar” dedi.

Belyayev, başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkelerinin bu iki ülkenin NATO’ya katılması konusunda özel çaba sarf ettiğini ifade etti.

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