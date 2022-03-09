Rusya geçici ateşkes ilan etti

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, başkent Kiev dahil olmak üzere Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan etti.

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Rusya, Moskova saati ile 10.00’da (Ukrayna saati ile 09.00) başlayan yeni bir geçici ateşkes ilan etti.

Ateşkes ile birlikte Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentlerinde tahliye koridorlarına izin verileceği bildirildi.

Rusya İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya, 9 Mart’ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır” denildi.