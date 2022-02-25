Rusya hava sahasını İngiliz havayollarına kapattı

İngiltere’nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak Rus havayolu şirketi Aeroflot uçuşlarına yasak getirmesinin ardından Rus hava sahası İngiliz havayolu şirketlerinin kullanımına kapatıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya sivil havacılık kurumu, transit geçişler de dahil olmak üzere Rus hava sahasının İngiliz havayolu şirketlerinin kullanımına kapatıldığını açıkladı.

Bu kararla İngiliz havayolu şirketlerine ait uçakların Rusya’da bulunan havalimanlarına iniş yapması da yasaklandı.

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tepki olarak Rus havayolu şirketi Aeroflot uçuşlarına yasak getirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya daha fazla destek sözü vermişti. İngiltere başbakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, “Ukrayna halkı ve bütün dünya Putin’in adımlarının cezasız kalmayacağını göstermeye devam ederken, başbakan önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya daha fazla destek sağlamayı taahhüt etti” demişti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da İngiltere’nin Rusya’yı SWIFT küresel bankalararası ödeme sisteminden çıkarmak istediğini açıklamıştı.

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