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Rusya, İngiltere’yi hedef aldı: Unutmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin unutulmayacağını aktardı.

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Rusya, İngiltere’yi hedef aldı: Unutmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'yi hedef alan bir açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Zaharova şunları söyledi:

* İngilizlerin Kiev rejimi ve Ukrayna’daki aşırı milliyetçi güçlerle işbirliğini, bugünlerde Donbass’ın sivil nüfusuna ve Rus ordusuna karşı kullanılan İngiliz silahlarının devam eden tedarikini unutmayacağız.

* Aslında Londra, dış politikasını tamamen ulusal çıkarlarımıza mümkün olduğunca fazla zarar verme üzerine kuruyor.

İngiltere, Ukrayna'ya silah yardımı ve mali destek sağlamış, Rusya'ya yaptırımların uygulanması konusunda öncü olmuştu.

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