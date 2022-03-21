Rusya, Karadeniz kıyısındaki Odessa’yı vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın sahil kenti Odessa’yı hedef aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 26 gündür aralıksız devam ederken, Rusya ordusu tarafından Odessa kıyıları da hedef alındı.

Ukrayna basınına düşen görüntülerde, Karadeniz kıyısındaki sahil kenti Odessa'nın dış bölgelerinin Rus bombalarıyla vurulduğu görülürken, evlerinin önüne bomba düşmesiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere kaçtı.

Saldırı sonrası resmi kaynaklardan can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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