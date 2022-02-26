Rusya Karadeniz’de kendi uçaklarını vurdu

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, “Rusya Federasyonu'na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını 'dost ateşi' ile Karadeniz'de imha etti” açıklamasını yaptı.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 3. gününde Rusya, saldırılarını sürdürüyor.

“KENDİ SAVAŞ GEMİLERİNİ İMHA ETTİ”

Odessa kentinde de Ukrayna Kara Birlikleri ve hava kuvvetleri tarafından Rus uçak ve birliklerine karşı direniş sürerken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını ‘dost ateşi’ ile Karadeniz’de imha etti” denildi.

“CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ”

Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rus uçağının düşmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Karadeniz'de Füze Birimleri tarafından Rus Su-30 savaş uçağı imha edildi. Cehenneme hoş geldiniz!” ifadeleri yer aldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ukrayna'nın Önemli liman kentlerinden olan Odessa'da, Rus askerleri ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmaların şiddetini artırmasının ardından, TSİ 23:00 ile 05:00 saatleri arasında sivillerin sokağa çıkması yasaklandı.

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