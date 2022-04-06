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Rusya, Karadeniz’den Ukrayna’ya süpersonik füze fırlattı

Rusya, Karadeniz kıyısından fırlattığı 2 süpersonik Onyx füzesiyle Ukrayna topraklarını vurdu.

Sozcu.com.tr
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Rusya, Karadeniz’den Ukrayna’ya süpersonik füze fırlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 42. gününde sürüyor. Dün Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya Kalibr tipi seyir füzeleri fırlatılan Rus ordusu, bugün yine Karadeniz kıyısından Ukrayna’yı hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerinin hassas güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Ukrayna hedeflerine karşı süpersonik füzelerin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, “Karadeniz kıyılarından Bastion kıyı savunma birimleri, Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı 2 adet Onyx hassas güdümlü füze fırlattı” dendi. Hangi kentin vurulduğu ise belirtilmedi.

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