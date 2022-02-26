Rusya Kiev merkezine yaklaştı, çatışmalar şiddetleniyor

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyon üçüncü güne girerken, başkent Kiev’de tansiyon hızla yükseliyor. Ukraynalı yetkililer, Rus askerlerinin Kiev’in dış noktalarında konuşlandığını ve her an kent merkezine girebileceğini belirtiyor. Reuters’a konuşan görgü tanıkları, Kiev’deki hükümet binaları yakınında silah sesleri duyulduğunu aktardı. Kiev çevresindeki üslerde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, çatışmalarda 3500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 askerin rehin alındığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon üçüncü güne girerken, gergin bekleyişin sürdüğü başkent Kiev'de gece boyu top sesleri kesilmedi.

Ukrayna, Rus birliklerinin Kiev'deki bir askeri üsse saldırısının geri püskürtüldüğünü duyurdu.

Kentin batısında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiren Ukrayna ordusu, Facebook'ta yaptığı açıklamada “Rusya'nın askeri suçluları Kiev'deki Özgürlük Caddesi'nde askeri birliklere saldırdı. Askerler saldırıya yanıt verdi” dendi.

Kiev merkezinin güneyindeki Zulyani üssü yakınlarına da iki füze düştüğü bildirildi.

‘3500’DEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece yaptığı açıklamada Rus askerlerinin bu sabah Kiev'e gireceğini söylemişti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya askerlerinin Kiev'in dış noktalarında konuşlandığını ve her an kent merkezine girebileceğini belirtiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamadaysa, çatışmalarda 3500’den fazla Rus askerinin öldürüldüğü, 200 askerin rehin alındığı iddia edildi.

HÜKÜMET MERKEZİ YAKINLARINDA SİLAH SESLERİ

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Kiev'deki hükümet binaları yakınında silah sesleri duyulduğunu aktardı. Bölgedeki Reuters muhabiri de, bu sabah kent merkezinde top sesleri duyulduğunu belirtti.

Rusya'nın dün ele geçirdiğini açıkladığı Kiev'in kuzeyindeki Hostomel hava üssünde şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtilirken, Ukrayna Hava Kuvvetleri de bu sabah Kiev'in güneyindeki Vasylkiv hava üssü yakınlarında çatışma çıktığını duyurdu. Bölgede bir Rus uçağının düşürüldüğü de bildirildi.

‘RUSYA’NIN HEDEFİ KİEV’DEKİ ELEKTRİK SANTRALLERİ’

Ukrayna'nın Interkax haber ajansı da, Rus askerlerinin Kiev'deki elektrik üretim santrallerini ele geçirmeye çalıştığını aktardı.

Top atışlarının ve silah seslerinin duyulduğu 3 milyon nüfuslu kentteki çok sayıda kişi sığınaklara saklanmış durumda.

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da da havalimanı yakınında patlama sesleri duyulurken Rusya'nın Sumy, Poltava ve Mariupol yakınlarına kruz füzeleri fırlattığı aktarıldı.

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