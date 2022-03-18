Rusya, Kiev’de 5 katlı apartman vurdu: Ölü sayısı artıyor

Rusya’nın Ukrayna'yı işgali 23'üncü gününde sürerken, Rus birliklerin başkent Kiev’de bir yerleşim bölgesini vurması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Öte yandan, Donetsk bölgesinde de çatışmalar şiddetlendi. Rus birliklerinin bölgede bir kamu binasını hedef aldığı bildirildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 23’üncü gününde Rus birlikleri başkent Kiev çevresindeki saldırılarını şiddetlendirdi.

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki saldırılarını sürdüren Rusya, bugün sabah saatlerinde Kiev’i hedef aldı Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus hava kuvvetlerinin başkent Kiev'deki Podilskyi bölgesinde bir yerleşim alanına hava saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu 5 katlı bir binaya füze isabet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri enkaz bölgesinde çalışma başlattı. Vurulan binanın 1 ve 3'üncü katlarında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Acil Durumlar Servisi açıklamasında, 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 98 kişinin tahliye edildiği ifade edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

DONETSK’TE DE SALDIRILAR ŞİDDETLENDİ

Öte yandan, Rus ordusu, bugün ülkenin doğusunda Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk kentini hedef aldı. Donetsk Valisi Pavlo Krilenko yaptığı açıklamada, “Ruslar Kramatorsk şehrine bombalı saldırı düzenledi. Bombalar bir apartmana ve bir kamu binasına isabet etti.

İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı” bilgisini paylaştı. Vali Krilenko, “Ruslar, ordular arası dürüst bir savaş sürdürmüyorlar. Ondan dolayı sivilleri hedef alıyorlar. Cezalarını çekecekler” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından bombalanan Donetsk’ten görüntüler paylaştı. Bakanlık, Ukrayna tarafından bombalanan bölgenin görüntülerini, “Dili anlamıyor olabilirsiniz, ancak bu insanların yüzlerindeki acı herkes tarafından açıkça görülüyor” ifadeleriyle paylaştı.

Bugün ise Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri Ofisinden yapılan açıklamada, Marinka yerleşiminin kurtarılması sırasında askeri eğitmenlik yapan ABD’li üç paralı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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