Rusya kimyasal tesis vurdu: Gökyüzü bir anda turuncuyla kaplandı

Rus birlikleri bugün Severodonetsk'teki bir nitrik asit depolama tesisini vurdu. Tesiste meydana gelen patlama sonrası kimyasal ve turuncu renkleri dumanlar kenti sararken, yetkililer dışarı çıkmayın uyarısı yaptı.

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Rusya’nın özellikle Ukrayna’nın doğusunda Dobas’ta saldırıları son dönemde yoğunlaşırken, Rus birlikleri bugün Severodonetsk’teki bir nitrik asit depolama tesisini vurdu.

Tesisin vurulmasının ardından turuncu bir duman gökyüzüne yükselirken, gökyüzü de saatlerce bu renge büründü.

Şehrin bulunduğu Luhansk eyaletinin bölge valisi Serhiy Hayday, bugün yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin şu anda şehrin yüzde 70’inin kontrolünü sağladığını ve son Ukraynalı birliklerin ise yakında geri çekilebileceklerini söyledi.

YETKİLİLER RİSKLER KONUSUNDA UYARDI

Ortaya çıkan görüntülerde nitrik asit bulutunun gökyüzünü tamamen kapladığı görüldü.

Ukraynalı yetkililer, patlamadan sonra zehirli dumanların oluşturduğu risk nedeniyle insanları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Nitrik asitin, cilt ile teması halinde ciddi yanıklara, ülserasyonlara ve yara izine neden olabileceği vurgulandı. Yalnızca cilde temas değil, dumanın solunduğu takdirde akciğerlerde ödeme neden olabileceği belirtildi.

Luhansk valisi Serhiy Haidai, tehlikeli kimyasal salınımın Vladimir Putin’in güçlerinin bir kimyasal madde tesisine hava saldırısı düzenlemesinden kaynaklandığını vurguladı.

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