Rusya Mariupol’de çocuk hastanesini vurduğu suçlamalarına yanıt verdi

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde çocuk hastanesini vurduğu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Moskova yönetiminden bu suçlamalara yanıt gecikmedi. Kremlin ve Dışişleri sözcüleri 'yalan haber' ifadelerinde bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Ukrayna’nın güneyinde Rus kuşatması altındaki Mariupol kenti ağır bombardıman altında.

Dün Rus kuvvetleri, liman kentindeki hava saldırısında bir doğum hastanesini vurdu. Saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, en az 17 kişi yaralandı.

Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylerken, “Orası hastane falan değil. Çocuk ve kadınlar yok. Sadece Ukraynalı silahlı militanlar var” dedi.

Rusya’dan çocuk hastanesini vurduğu suçlamalarına yanıt geldi. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yardımcısı Dmitry Polyanskiy, doğum hastanesinin boşaltıldığını ve uzun süredir askerler tarafından kullanıldığını savunarak, “Yalan haberler işte böyle doğar” dedi.

Twitter’dan açıklama yapan Polyanskiy, Rusya’nın 7 Mart günü, hastanenin Ukraynalılar tarafından ateş açılan askeri bir noktaya dönüştüğü konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi. Polyanskiy, “Birleşmiş Milletler’in bu bilgiyi doğrulamadan yayması çok rahatsız edici” ifadelerini kullandı.

‘ENFORMASYON TERÖRÜ’ SUÇLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Telegram hesabında Mariupol'de bir doğumevinin bombalandığı iddialarını yalanlayarak, bu iddialarla ilgili ilgili, “Bu enformasyon terörüdür” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Mariupol’daki hastane saldırısı konusunda orduyla görüşeceklerini söyledi. Peskov günlük basın toplantısında gelen soru üzerine, “Kesinlikle ordumuza soracağız çünkü siz de ben de, orada ne yaşandığına dair açık bilgiye sahip değiliz. Ve ordu çok büyük ihtimalle bilgi verecektir” dedi.

Peskov, Kiev’in kendilerine sürekli Zelenskiy ile Putin arasında doğrudan bir görüşme yapılması için öneri getirdiğini de söyledi. Böyle bir görüşmenin olup olmayacağına dair soru üzerine ise Antalya’daki zirveye dikkat çekerek, şu an için temasların dışişleri bakanları düzeyinde olduğunu belirtip “Sonuçları ve ne üzerinde anlaşacaklarını görelim” dedi.

ZELENSKİY: SOYKIRIMIN KANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastaneye bomba atılmasının “Ukraynalılara yönelik bir soykırım olduğunun kesin kanıtı” olduğunu söyledi.

Batılı liderlere seslenen Zelenskiy, “Avrupalılar, Mariuopol’de Ukraynalılara ne olduğunu görmediğinizi söyleyemeyeceksiniz. Gördünüz. Biliyorsunuz. Sonuç olarak, Rusya’ya karşı yaptırımları artırmalısınız ki bu soykırımı sürdürme şansı bir daha olmasın. Rusya’yı masaya otursun ve bu barbar savaşı bitirsin diye baskı yapmalısınız.” diye konuştu.

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