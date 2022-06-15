Rusya: NATO ülkelerinden Ukrayna’ya gönderilen silahlar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya savunma amaçlı gönderilen silahların tutulduğu deponun Kalibr Seyir Füzesi tarafından vurulduğunu açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Ukrayna'ya ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların tutulduğu deponun hedef alındığını duyurdu. Konaşenkov, “Lviv bölgesindeki Zoloçiv köyü yakınlarında yüksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr füzesi ile 155 mm M777 obüsler dahil olmak üzere NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya aktarılan yabancı silahların tutulduğu mühimmat deposu imha edildi. Yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzeler ile Mıkolayiv bölgesindeki ‘Voznesensk' askeri havaalanında bulunan Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin hava unsurları imha edildi. ABD ve batılı ülkeler tarafından Donbass’taki Ukrayna grubuna teslim edilen silah ve teçhizatlar Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Pokrovsk ve Dnipropetrovsk bölgesinin Orlovshchina tren istasyonları alanlarında imha edildi” dedi.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait savaş uçağı ve insansız hava araçlarının da vurulduğunu belirtti.

STOLTENBERG: UKRAYNA’YA AĞIR SİLAH GÖNDERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatı, Rusya ve NATO araında büyük gerilime yol açıyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Ukrayna’ya ağır silah ile uzun menzilli sistemler sağlamaya devam edeceğini ve yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna’ya kapsamlı bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varmalarını beklediğini ifade etti.

Stoltenberg bugün başlayacak olan NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “Desteği artırmaya odaklanmış durumdayız” dedi.

NATO ülkeleri devlet başkanları da bu ay sonunda yapılacak zirvede bir araya gelecek.

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