Rusya, Navalni ve destekçilerini terör listesine ekledi

Rusya, muhalif lider Aleksey Navalni ve destekçilerinin bir kısmını "terör ve aşırılık yanlıları listesine" ekleyerek, bu kişilerin banka hesaplarını dondurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya, zehirlenmesinin ardından gittiği Almanya’da tedavi altına alınan ve tedavisinin ardından döndüğü Moskova’da tutuklanarak cezaevine gönderilen muhalif lider Aleksey Navalni hakkında yeni bir karar aldı.

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rus muhalif lider Navalni ve yakın destekçilerini “terör ve aşırılık yanlıları” listesine aldığını duyurdu.

Rosfinmonitoring tarafından yapılan açıklamada, Navalni’ye yakın olan Lyubov Sobol, Vyaçeslav Gimadi, Georgi Alburov, Lilya Çanişeva ve Ruslan Şavedinov’un yanı sıra çok sayıda kişinin banka hesaplarının dondurulduğu bildirildi.

Bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan muhalif lider Navalni'nin kurduğu kurumların da geçen yıl 16 Nisan'da “aşırılık yanlısı” ilan edilmesi kararı alınmıştı.

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