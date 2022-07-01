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Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa bölgesinde gerçekleştirdiği füzeli saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu

Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor.

Rus askerleri, Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki Bilhorod-Dnistrovskyi’de 9 katlı bir bina ile konaklama tesisini füzeyle vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre 9 katlı binada 16, konaklama tesisinde 2 kişi yaşamını yitirdi, toplam 38 kişi de yaralandı. Saldırıda binanın bir kısmının yıkıldığı belirtildi.

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