Rusya: Paralı askerler etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya’nın Yavoriv Askeri Poligonu’na düzenlendiği saldırıda 180’e yakın paralı askeri etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Ukrayna ise Konaşenkov'un açıklamasını yalanladı.

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Rusya'nın Ukrayna'da süren askeri operasyonlarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan güncel bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Lviv'in kuzey batısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu'na (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) düzenlendiği saldırıda 180'e yakın paralı askeri etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Konaşenkov, “13 Mart sabahı, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Stariçi köyündeki eğitim merkezlerine ve Yavoriv Askeri Poligonu'na operasyonlar düzenlendi. Bu merkezler Rus askerlerine karşı savaşmak üzere çatışma bölgelerine gönderilmeden önce yabancı paralı askerlerin eğitimi ve muharebe koordinasyonu için bir merkez ayrıca dış ülkelerden gelen silah ve askeri teçhizat için bir depolama alanı. Saldırı sonucun 180'e yakın yabancı paralı asker ve çok sayıda yabancı silah imha edildi. Ukrayna topraklarına gelen yabancı paralı askerler, etkisiz hale getirilmeye devam edecek” dedi.

UKRAYNA’DA 3 BİN 736 ASKERİ NOKTA VURULDU

Rus ordusunun bugünkü ilerleyişinin 9 kilometrelik daha alanda hakimiyet kurulduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kayıpları ile ilgili bilgiler aktararak, “Novy Bykov yerleşim bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 savaş uçağı ve 11 adet insansız hava aracı düşürüldü. 3 komuta merkezi, 2 mühimmat deposu, 33 askeri teçhizat dağıtım alanı dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 46 nesnesi imha edildi. Operasyonun başladığı günden itibaren Ukrayna'nın 3 bin 736 askeri altyapısı, 100 uçak, 139 insansız hava aracı, bin 234 tank ve diğer zırhlı araçlar, 122 çoklu roket atma sistemleri, 452 top ve bin 13 askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA YALANLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Markiyan Lubkivsky, 180’e kadar yabancı paralı askeri öldürdüğü iddialarına “Bu gerçek değil. Saf Rus propagandası” diyerek yalanladı.

35 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu ifade edilen Yavoriv Askeri Poligonu'na yönelik roketli saldırıda, 35 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

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