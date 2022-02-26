Rusya Savunma Bakanlığı: Histerik yalan haberler artıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun üçüncü gününde şiddetin dozu giderek yükselirken, Rusya Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarına yalan haber yapmama çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Rusya'yı zor durumda bırakan sivillere saldırı görüntüleri hem birçok medya organında hem de sosyal medyada yayılıyor.

Medya kuruluşlarına çağrı yapan Rusya Savunma Bakanlığı, harekatın devam ettiğini ve buna bağlı olarak yalan haberlerin arttığını belirtti.

Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri özel bir askeri operasyon sırasında muharebe görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirdiği için sosyal ağlarda, ‘Ukrayna'nın koltuk değnekleri’ tarafından histerik yalan haberlerin sayısının arttığını not alıyoruz. Tüm medya kuruluşlarının yazı işlerini uyanık olmaya ve Batılı küratörlerin ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısının ‘kör kurbanları’ haline gelmemeye çağırıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri harekatın gidişatı hakkında düzenli olarak sadece güvenilir bilgi vermeye devam edecek” dendi.

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