Rusya-Ukrayna gerilimi: İngiltere de diplomatları ülkeden çıkarıyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve Batı dünyasının da dahil olduğu gerilim tırmanırken savaş sinyali olarak algılanabilecek arka arkaya gelişmeler yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Bütün dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, İngiltere’den dikkat çekici bir hamle geldi…

Bu sabah New York Times gazetesinde yayınlanan bir haberde ABD’nin Kiev’deki bazı diplomatları ve ailelerine “savaş riski” nedeniyle Ukrayna’dan kaçmaları uyarısını yaptığının yankıları devam ederken benzer bir hamle Londra yönetiminden geldi.

İngiliz medya kuruluşu BBC, İngiltere’nin Ukrayna’daki büyükelçiliğindeki diplomatları ve görevlileri çağırmaya başladığını duyurdu.

BBC’nin haberinde, henüz İngiliz diplomatlara yönelik belli bir tehdit olmadığı belirtilirken, Kiev’de çalışan diplomat ve görevlilerin yaklaşık yarısının İngiltere’ye döneceği belirtildi.

ABD son dönemde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahale gerçekleştireceğine dair istihbarat aldıklarını belirterek bu yönde açıklamalarda bulunmuş fakat Moskova yönetimi ise bu iddiaları yalanlamıştı.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA NE OLUYOR?

Her şey 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı… Rusya, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhak etti.

Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk’te de Moskova’nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı. Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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