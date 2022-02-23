Rusya-Ukrayna gerilimi: Ortalık kan gölüne dönecek uyarısı geldi… Yüzlerce tank Harkov’a ilerliyor

Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupların oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıması ve askerleri bu bölgelere göndermesinin yarattığı kriz tırmanıyor. ABD Başkanı Biden'ın Putin'i uyardığı belirtilirken yaklaşık 100 savaş aracının Ukrayna'nın Harkov şehrine ilerlemesi endişeyi bir kat daha artırdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen saat yeni bir gelişmeyle tırmanırken, dün gece hem masada hem de sahada arka arkaya endişe veren olaylar meydana geldi… Rus vekiller, ülke dışında askeri harekata onay verirken, Batı ülkeleri ve Japonya yaptırım kararlarını da arka arkaya açıkladı. Bu gelişmeler yaşanırken Biden, Zelensky ve Putin’den de açıklamalar gelirken, yüzlerce Rus askeri araçlarından oluşan bir konvoyun da ilerlediği görüldü.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Batı ülkeleri ve Japonya, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna asker gönderme kararı sonrasında yaptırımlarını açıklarken, Ukrayna’nın daha da içine ilerlenmesi durumunda yaptırımların ağırlaşacağını açıkladı.

ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Japonya Rus bankaları ve zenginlerini hedef alırken Almanya da Avrupa’da son yıllarda yaşanan en büyük güvenlik krizini durdurmak için Kuzey Akım-2 doğalgaz projesini askıya aldığını duyurdu.

SINIRA HAVA ÜSSÜ KURULDU

Masada bu kararlar alınırken, uluslararası medyada paylaşılan uydu görüntülerinde Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgede asker sayısının 150 bini geçtiği de belirtildi.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinde barış sağlamak için asker, tank ve zırhlı araç gönderme kararı alan Rusya’nın son 24 saat içinde bölgeye ufak bir hava üssü kurduğu ve 100’den fazla aracın da bölgede bulunduğu belirtildi.

ABD merkezli uydu görüntüleme ajansı Maxar, Belarus’un güneyinde tam da Ukrayna sınırında çok büyük hareketlilik olduğunu da katardı.

BIDEN: BU RUSYA’NIN İŞGALİ

ABD Başkanı Joe Biden da bir açıklama yaptı. Biden, “Basitçe söylemek gerekirse Rusya sadece Ukrayna’nın büyük bir kısmını ele geçireceğini açıkladı. Bu Rusya’nın işgalinin başlangıcı” dedi. Biden’ın Putin’e, “Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok” dediği de belirtildi.

Öte yandan ABD’li bir yetkili Estonya, Litvanya ve Letonya’ya destek olarak 800 asker ve 8 F-35 savaş jetinin de gönderileceğini de duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLARININ GÖRÜŞMELERİ İPTAL

ABD ve Fransa’nın dışişleri bakanları da ayrı ayrı dikkat çekici hamleler yaptı… ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus mevkidaşları Sergei Lavrov ile olan ayrı görüşmelerini iptal etti.

Reuters haber ajansı, bu kritik görüşmelerin iptal olmasının arkasında haftalarca devam eden diplomasinin krizi durdurmaya etki etmediğini yazdı.



DOĞALGAZ FATURASI 2 BİN EURO OLACAK

Almanya’nın Kuzey Akım-2 projesini askıya alması da taraflar arasında gerilimi tırmandırdı… Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, kısa vadede bu hamle ile birlikte Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının artabileceğini söyledi.

Öte yandan Rusya’nın eski devlet başkanlarından olan ve şu an Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı olarak görev alan Dmitry Medvedev de fiyatların iki katına çıkacağını söyledi. Putin’in en yakınlarından olan Medvedev Twitter üzerinden, “Avrupalıların yakında bin metreküp doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” dedi.

RUSLAR EN BÜYÜK İKİNCİ KENTE İLERLİYORLAR

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Ukrayna’nın içine doğru ilerlemeyi sürdüren Rusya’ya ait yüzlerce tank, kamyon ve zırhlı aracın konvoy halinde olduğunu duyurdu. Rusya’nın diplomatlarını Ukrayna’dan çıkarma kararı almasının da Moskova yönetiminin bir savaş hazırlığı içerisinde olduğu yorumları yapıldı.

Rusya Kiev’deki büyükelçiliğin yanı sıra Odessa, Harkov ve Lviv’deki konsoloslukları da kapatma kararı almıştı. Bir süredir uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti olan ve aynı zamanda sınıra en yakın şehirlerden biri olan Harkov’u işgal etme hazırlığı içerisinde olduğunu söylemişti.

Vladimir Putin yönetiminin ayrıca Ukrayna sınırına kan bankası ve tıp merkezi kurduğu da görülürken uzmanlar bunun da savaş hazırlığı olduğunu öne sürdü.

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