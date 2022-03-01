Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili açıklama

Rus askerlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ilerleyişi sürerken, Belarus'ta dün gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin ikinci turu ile ilgili açıklama geldi.

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Rusya tarafından bir kaynak Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turunun 2 Mart’ta yapılmasının planlandığını açıkladı.

Açıklama Rusya‘nın TASS haber ajansında yer aldı.

Görüşmelerin ilk turu dün yapılmış ancak somut bir sonuç alınamamıştı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceklerini belirtmişlerdi.

Dün Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağının sinyallerini vermişti. Medinskiy, “En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik” ifadelerinde bulunmuştu. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, “Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi” denilmişti.

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