Rusya, Ukrayna ile ilgili gelişmeyi böyle duyurdu: Yok ettik

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken taraflardan son durumla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı NATO'yu da kızdıracak bir açıklama yaptı.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

“UKRAYNA CİDDİ KAYIPLAR VERDİ”

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 72. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucu 130'a kadar asker, 8 zırhlı araç ve otomobilin yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusunun “ciddi kayıplar” verdiğini ileri sürdü.

“ZELENSKİY ÖNLEMLER ALIYOR”

Konaşenkov, “Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı) yönetimi, kayıplar nedeniyle Donbas'ta çatışmaların yaşandığı bölgede, Ukrayna askeri oluşumlarının açığını kapatma yönünde önlemler alıyor.” dedi.

UKRAYNA’NIN KAYIPLARINI AÇIKLADI

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, son 24 saatte 3 yönetim merkezi, Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ile 5 mühimmat deposunun vurulduğunu söyledi.

“NATO’NUN GÖNDERDİĞİ MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ”

Konaşenkov, “Ayrıca Mıkolayiv bölgesindeki Voznesenks yerleşim biriminin yakınlarında, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sevk edilen 45 ton mühimmatın depolandığı cephane imha edildi.” ifadesini kullandı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, Ukrayna’da bugüne kadar 263 uçak, 145 helikopter, 1701 insansız hava aracının yanı sıra 362 hava savunma füze sistemi, 4 bin 262 tank ve zırhlı araç, 789 çok namlulu roketatar, 3 bin 273 obüs ve havan topu ve 4 bin 756 özel askeri aracın yok edildiğini kaydetti. AA

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