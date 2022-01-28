Rusya: Ukrayna ile savaş olmayacak

Son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerilim tüm dünyanın gözü kulağını bölgeye çevirirken, Rusya’dan olası bir ‘savaş’ ihtimali ile ilgili açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna'yla savaş olmayacak” dedi. Lavrov, Rusya’nın savaş istemediğini vurgularken, “Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Lavrov, ABD ve NATO’nun güvenlik önerilerine nasıl yanıt vereceklerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karar vereceğini söylerken, ‘ABD’nin teklifi NATO’nunkinden daha iyi” ifadelerinde bulundu.

Lavrov, önümüzdeki haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeyi planladıklarını da belirtti.

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