Rusya: Ukrayna, İrpin’de sahte bayrak operasyonu planlıyor

Rusya’nın Ukrayna işgali 1,5 ayı geride bırakırken Moskova’dan Kiev yönetimine yönelik dikkat çeken bir iddia geldi. Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın ölen sivillerin cansız bedenlerini morglardan çıkarıp bodrumlara yerleştirerek Rusya'yı katliam yapmakla suçlayacağını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’daki katliam suçlamaları nedeniyle dünyada tepkilerin hedefinde olan Rusya, Ukrayna yönetiminin Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde bir sahte bayrak operasyonuna hazırlandığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın esir alınan Rus askerlerini kullanarak Batı basınını manipüle etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğunu söyledi. Konaşenkov, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Ukrayna ordusunun saldırılarında ölen sivillerin cesetlerini de morgdan çıkararak İrpin'deki bodrumlara yerleştirmeyi, bu yolla Rusya'yı yeni bir saldırıyla suçlamayı düşündüğünü iddia etti.

Rusya'nın bu iddiası, dün Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen ve 52'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından geldi. Rus işgalinin en kanlı olaylarından biri olan saldırı sonrası Moskova ve Kiev, birbirini suçlamıştı.

“ÖLDÜRÜLEN RUS ASKERLERİNİ KANIT GÖSTERECEKLER”

Konaşenkov, Ukrayna'nın Rus ordusunun sivilleri katlettiği yönünde haberler için hazırlık yaptığını savunarak “Milliyetçiler tarafından işkence gören ve öldürülen esir Rus askerlerinin bedenlerini de Batı basınına kanıt olarak gösterecekler” dedi. Konaşenkov, Rus ordusunun bir haftadan daha fazla zaman önce bu bölgeyi terk ettiğini söyledi.

Rus ordusunun geri çekildiği Kiev çevresindeki bölgelerden gelen görüntüler ve katliam iddiaları dünyayı ayağa kaldırırken Rusya bu yerlerde ve 400'den fazla kişinin öldürüldüğü söylenen Bucha'da sivilleri katlettiği suçlamasını reddediyor.

Ukrayna'da daha önce esir alınan Rus askerlerinin öldürüldüğü görüntüler de basına yansımıştı.

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