Rusya-Ukrayna savaşı: 11 yaşındaki mucize çocuk tek başına savaştan kaçtı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş insanlık dramına sebep olurken, 11 yaşındaki bir çocuğun tek başına Ukrayna'dan Slovakya'ya gitmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’nın farklı kentlerine yönelik saldırıları devam ederken Zaporizhzhia’da yaşayan 11 yaşındaki bir çocuğun ülkenin 965 kilometre batısındaki Slovakya’ya ulaşması gündem oldu.

Tek başına Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya ulaşmayı başaran çocuğun buradaki akrabalarıyla bir araya geldiği belirtildi. Slovakya İçişleri Bakanlığı tarafından çocuğun fotoğrafı paylaşılırken cesur çocuğun elinde sadece plastik poşet, pasaport olduğu ve sol elinin üzerinde de bir telefon numarası yazılı olduğu görüldü.

Çocuğun annesinin geçen hafta çok şiddetli çatışmaların yaşandığı Zaporizhzhia’da kaldığı belirtilirken Slovak İçişleri Bakanlığı, “Kahraman çocuk, gülümsemesi, korkusuzluğu ve azmiyle başarıya ulaştı” açıklamasını yaptı.

Sınırdan geçtikten sonra 11 yaşındaki çocuğa gönüllülerin yardım ettiği belirtilirken, “Elinin üzerindeki yazılı numara ve kağıt parçasında yazanlar sayesinde yakınlarına kavuştu ve hikaye güzel bir şekilde sona erdi” ifadesi kullanıldı.

Çocuğun annesinin hasta olan yakınlarına bakmak için şehirde kaldığı da aktarıldı.

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